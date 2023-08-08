SHREWSBURY, Mass. — The Trenton Acadians just don't shy away from history-making moments.
Barely a week removed from winning the first state senior American Legion baseball championship in the organization's history, this group of boys from George Stevens Academy and Mount Desert Island and Ellsworth high schools was not done authoring new chapters.
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