Sports

Peter Keblinsky

Trenton Acadians righthander Peter Keblinsky delivers a pitch during the Senior American Legion Northeast Regionals in Shrewsbury, Massachusetts, last week. Keblinsky and the Acadians won the tournament and are heading to the Senior Legion World Series in North Carolina. 

 Photo Courtesy of Amanda McLaughlin

SHREWSBURY, Mass. — The Trenton Acadians just don't shy away from history-making moments. 

Barely a week removed from winning the first state senior American Legion baseball championship in the organization's history, this group of boys from George Stevens Academy and Mount Desert Island and Ellsworth high schools was not done authoring new chapters. 

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