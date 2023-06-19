Cops & Courts

The following were arrested or booked into the Hancock County Jail between May 4 and 21:

Darrell S. Firestone, 40, Gadsden, Ala., fugitive from justice.

News Reporter

Jennifer Osborn is a St. Louis, Mo. native and has a bachelor's degree in English Literature from the University of Missouri-Columbia.  She has a husband and a 19-year-old son. 

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