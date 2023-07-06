The following cases were adjudicated, reviewed or continued in Hancock County Court, according to official records:
Eric J. Shaw, 36, Brewer. Operating after habitual offender revocation at Bucksport, Feb. 10, 2020. $500. Jail 30 days. Unlawful possession of scheduled drug at Bucksport, Feb. 10, 2020. Dismissed.
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