Cops & Courts

The following cases were adjudicated, reviewed or continued in Hancock County Court, according to official records:

Eric J. Shaw, 36, Brewer. Operating after habitual offender revocation at Bucksport, Feb. 10, 2020. $500. Jail 30 days. Unlawful possession of scheduled drug at Bucksport, Feb. 10, 2020. Dismissed.

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