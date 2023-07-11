The following cases were adjudicated, reviewed or continued in Hancock County Court, according to official records:
Phillip M. Norris, 31, Prospect. Theft by unauthorized taking or transfer, priors at Bucksport, Aug. 30, 2019. Jail nine months. Probation partially revoked. Probation continued.
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