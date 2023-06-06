Cops & Courts

ELLSWORTH — Hayden Tippin, 31, of Bangor was arrested on an OUI charge on June 3. Officers located and stopped his vehicle in response to multiple reports of someone driving the wrong direction on Bangor Road, nearly causing multiple head-on collisions.

Arrests and summonses

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Lizzie Heintz is the downtown Ellsworth reporter. She is a dual-national American/British citizen, and got her Bachelor of Science in journalism from Emerson College in 2021 with a minor in photography and a multimedia focus. She welcomes tips and suggestions on any Ellsworth stories.

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