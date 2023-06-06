ELLSWORTH — Hayden Tippin, 31, of Bangor was arrested on an OUI charge on June 3. Officers located and stopped his vehicle in response to multiple reports of someone driving the wrong direction on Bangor Road, nearly causing multiple head-on collisions.
Arrests and summonses
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