Ellsworth High School honor roll

The following students were named to the fourth quarter honor roll at Ellsworth High School:

Grade 12

Highest honors: Erin Mootrey, Nicholas Navarre, Leah Stevens.

High honors: Samuel Alvarado, Jillian Dow, Jake Estes, Troy Folmer, Daniel Gray, William Gray, Cody Grover, Kyle Hallett, Callie Hammer, Piper Hardison, Alexis Hennigan, Ashley Hudson, Samantha Keenan, Jayne Kelton, Julia Littlefield, Samantha Mason, Kacie Omlor, Leah Remick, Abby Welch, Connor Wubbenhorst.

Honors: Wyatt Alexander, Kelsie Boyer, Adam Bradshaw, Keith Eaton, Alysse Frye, Darian Goggin, Alexa Grant, Bryce Harmon, David Larrabee, Jacob Lewis, Trent Mahon, John McKechnie, Arielle Morong, Garrett Moyer, Adam Palmer, Cameron Petros, Diane Roberts, Sierra Sargent, Landan Scott, Julianne Vittum, Braedyn Wescott, Danielle White, Taylor Wright.

Grade 11

Highest honors: Britney Andrews, Austin Baron, Erica Blanchard, Sydney Hagarman, Emily Hart, Arthur Jodrey, Kiona Osterlin, Christa Ouellette, Renee Ouellette, Hannah Sargent, Dylan Taplin, Fiona Tucker, Sally Wight.

High honors: Belle Albert, Katelynn Bagley, Amber Benoit, Lindsay Bland, Olivia Brown, Katie Clements, Delaney Dow, Kes Flye, Jared Hamilton, Nikyla Kelley, Audrae Kelton, Richard Matthews, Molly McCarthy, Andrew McCullough, Andrew Miers, Atilgan Mutlu, Chantal Ouellette, Robert Walters.

Honors: Peyton Cole, Ryan Conary, Georgia Connell, Savannah Daigle, Jacob Gatcomb, Samuel Giffin, Zachary Harris, Samuel Horne, Mican-Shay Hutchinson, Josephine Jordon, McKenna Knight, Collin Lima, Chelsea Lounder, Richard Peterson, Bradly Smith, Benjamin Tracy, Mariah Young.

Grade 10

Highest honors: James Doty, Carter Frank, Emma Henry, Kaitlin McCullough, Emma McKechnie, Miriam Nelson, Samuel Pelletier, Sydney Stevens, Maria Wagenknecht, Kaitlyn Worster.

High honors: Justin Allen, Mark Berry, Emily Brown, Abigail Carmel, Atticus Deeny, Olivia Dyer, Keegan Grey, Devin Grindle, Riley Grindle, Katherine Hammer, Nicholas Hansen, Charles Hughes, Kristen Omlor, Aaron Palmer Jr., Isabelle Perry, Olivia Robidoux, Addreanna Seavey, Samuel Updike, Javon Williams.

Honors: Kayla Agaman, Dawson Bishoff, Faith Braley, Carli Bryant, Hunter Clark, Elliana Clarke, Audrey Goodwin-Whitmore, Sidney Hamilton, Norman Jodrey, Beckett Markosian, Tyler Mitchell, Abigail Moon, Gabriella Morse, Jacob Morton, Deanna Pinkham, Larissa Richards, Khristi Sinford, Alexis Stover, Conner Wagstaff, Caleb Wasson, Dennis Wilson.

Grade 9

Highest honors: Genevieve Cutshall, Colby Hamilton, Michael Kazmierczak Jr., Alec Leathers, Caitlin MacPherson, Kristen Moseley, Madelyn Nida, Mara Pickering, Allison Robbins, Eden Salzig, Mitchell Wilson.

High honors: Marissa Atwater, Rachel Barnes, Aurora Burmeister, Makayla Chase, Connor Crawford, Caleb Fifield, Makayla Fishburn, Dylan Freeman, Ethan Gross, Marissa Havey, Amelia Hayden, Samuel Holler, Dakota Howard, Evelyn Howie, Lucas Jordan, Nathan Mason, Evan Murray, Erik Newman, Deyan Rich, Taylor Richardson, Audrey Ward, Ryan White, Emma Whitney.

Honors: Gabriel Abeyasekera, Emmaline Bierman, Brooke Carver, Charity Cirillo, Jaden Cummings, Jackson Curtis, Felix Danaee, Tanner Hardison, Trinity Montigny, Bailey Peterson, Cloe Robbins, Eric York, Cecelia Zeamer.