Ellsworth Elementary-Middle School honor roll

The following students were named to the second trimester honor roll at Ellsworth Elementary-Middle School:

Fifth grade

High Honors: Alexander Boudreau, Wyatt Bragdon, Noah Bubier, Samantha Campbell, Reese Carter, Matthew Cormier, Owen Frank, Zachary Gibbons, Jaden Gordon, Jayden Gray, Nicholas Gray, Winslow Hanson, Marquis Jolin, Elizabeth Kohr, Aaliyah Manning, CaseyRyan McDonald, Miles Palmer, Brooke Pirie, Connor Robinson, Natalie Sawyer, Kaela Springer, Kiera Springer, Madeline Springer, Dekota Surette, Noah Torrance, Emily Wade, Connor Wight, Destiny Wilson, Noah Young.

Honors: Ryan Braley, Devin Brown, Heath Colley, Kaleb Conners, Isiah Corson, Haley Doyon, Caiden Dykeman, Hannah Farnsworth, Cadence Fitzsimmons, Trinity Fletcher, Johnathan Foster, Bianca Gilmore, Kenneth Grant, Rossley Gray, Emily Hagarman, Spencer Hamby, Dominic Hamm, Ethan Hanscom, Reece Hellum, Cooper Hill, Megan Jordan, Carter Kennedy, Justin Kilby, Darren King, Eli King, Logan Knight, Hannah Malcolm, Andrew Mason, Luke McKenney, Chance Mercier, Kyla Micalizzi, Sara Moseley, Grayson Mote, Denise Ogden, Logan Pereira, Kayla Plaisted, Hannah Porter, Cassidy Rock, Garrianna Seavey, Kaden Swett, Rayne Tousignant, Reece Tousignant, Lily Welch, Riley Wescott, Jemilee Williams, Laci Wilson, Rhylee Yates, Ethan Yeung.

Sixth grade

High honors: Ellie Anderson, Roman Barrett, Solomon Barrett, Dylan Bellis, Jordan Berry, Maren Bishoff, Hayden Braun, Casey Carter, Isabella Christensen, Lindsey Cirard, Skyler Clayton, Astrid Croll, Kailey Drew, Elizabeth Ford, Cole Francis, Kyler Freeman, Manuel Gardner, William Garland, Aidan Gibbons, Savannah Hasham, Sofia Herrington, Lilly Hilton, Briana Kane, Rose Kazmierczak, Peter Keblinsky, Kahlan Keene, Emma Kidder, Caleb Leathers, Mercedeez Leeman, Leah MacPherson, Timothy Marcel, Caroline Mazgaj, Cody Overlock, Madisyn Page, Dawson Peterson, Layla Pickering, Drew Pierson, Destiny Ray, Talia Robbins, Mariah Rossi, Tanner Seura, Mayson Smith, Robert Springer, Sophie Torrance, Mercedes Ulichny, Samuel Wagenknecht, Hannah Wagstaff, Logan Williams, Jane Wu, Abigail Young.

Honors: John Allen, Hunter Barnes, Isabella Beninati, Alex Bivins, Garrett Brown, Morgan Clifford, Amaya Colson, Shawn Commeau, Drew Cote, Gabriel Cote, Grace Curry, Connor Devine, Trinity Faulkner, Everett Fontaine, Kristopher Foskett, Elizabeth Frost, Carter Garrity, Alyssa Gilley, Makenna-Belle Gray, Haylee Greene, Chase Hardwick, Max Harmon, Jett Henderson, Miricle Hill, Willis Hutchins, Jack Johnston, Scott King, Elizabeth Lindsey, Destiny Magnusson, Hannah McBreairty-Frye, Owen McDonald, Raymond Perry, Ana-Sophia Rivero, Landon Roberts, Obrian Robinson, Isaac Rowell, Jayla Ryan, Mia Sawyer, Samantha Sinford, Judson Wood.

Seventh grade

High Honors: Fiona Allen, Kristy Barry, Maighen Boynton, Brett Bragdon, Naomi Burmeister, Leanne Casin, Hunter Curtis, Grace Gumpp, Madeline Henry, Dasha Herrington, Daniel Howie, Annabella Johnson, Ellie Kane, Sophia Nguyen, Ashlee Novak, Keegan Omlor, Nicholas Partridge, Olivia Ringuette, Paige Sawyer, Elena Springer, Ryan Ulichny, Vivianne Walczak, Sunny Wight.

Honors: Cameron Astle, David Baugh, Abigail Bland, Jesse Campbell, Joshua Campbell, Bailey Clarke, Jasmine Cough, Cooper DeRaps, Alexandria Doty, Lucas Fendl, Anna Goodrich, Aubrianna Griffiths, Hayden Hardison, Gabriel Hesseltine, Elek Houlsen, Tobiah Jordan-Spearrin, Laura Jude, Abbe Kennedy, Emma Kohr, Amie Lupo, Luna Montina, Georgianna Newenham, Michael Palmer, Christian Pinkham, Eli Pouwels, Riley Reardon, Leah Ryan, Mary Sandone, Liam Stephenson, Andrew Young.

Eighth grade

High Honors: Lauren Billings, Bailey Bishoff, Jocelyn Boudreau, Bryce Carter, Iraida Concepcion, Beck Deeny, Lillian Frank, Megan Gammill, Sydney Garrity, Lilja Hanson, Reece Jagels, Pedro Little-Siebold, Abigail Mazgaj, Benjamin Partridge, Kylie Robidoux, Alexis Rossi, Sara Shea, Landon St. Peter.

Honors: Kerrigan Andrews, Benton Bird, Joel Bisson, Wyatt Braun, Elizabeth Chattley, Taylor Clark, Nicholas Cormier, Tyler Davis, Allison Dorr, Elise Dow, Lydia Hart, Breana-lee Hesseltine, Sean Hill, Everett Huckins, Chase Johnson, Logan Leighton, Gillian McFadden, Dylan Mitchell, Ben Osterlin, Autumn Paul, Paulette Paul, Matthew Reid, Garrett Rodgers, Jaiden Scott, Kerrigan Shorey, Meagen Skaggs, Nathan Smith, William Wilson, Abigail Worcester.