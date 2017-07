Deer Isle-Stonington High School honor roll

The following students were named to the fourth quarter honor roll at Deer Isle-Stonington High School:

Honors with

highest distinction

Grade 9: Eliza Borntraeger, Ella Marshall, Benjamin Penfold.

Grade 10: Colby Haskell.

Grade 11: Madison Eaton, Ennis Marshall, Brendan Penfold, Orly Vaughn.

Grade 12: Jordyn Judkins, Arthur Peixoto, Jessica Trainor.

Honors with distinction

Grade 9: Jordyn Bray.

Grade 10: Lillian Gray, Kaitlyne Harrison, G. Phoenix.

Grade 11: Silas Bates, Mason Oliver.Deer

Grade 12: Alex Shorey.

Academic honors

Grade 9: Cullen Cochrane, Ian Cust, Cole Dewey, Brittany Gray, Myra Hobbs, Kathleen Hutchinson, Thomas Hutchinson, Marissa Judkins, Brienna Limeburner, Mason Plummer, Gifford Proper, IV, Jacob Sadler, Rachel Shepard, Julie Wallace.

Grade 10: Andrew Barter, Michael Barter, Eden Dunham (HCTC), Kaley Eaton, Robert Eaton, Caleb Hardie, Kiley Langlois, Adeline McDonald, Mercades Rice, Tobey Snow, Abigail Stinson, Kristin Thompson, Seth Welch.

Grade 11: Kinsey Bartlett, Ethan Bates-Cole, Shaylee Bray, Rodrigo Cespedes, Devon Emrick (HCTC), Riley Getto, Jett-Marcus Jordan, Skylar Larrabee, Lillyann Limeburner (HCTC), Elliott Nevells, Tony Nevells, Trey Plummer, Robert Turner III, Nathan Winchester.

Grade 12: Liam Griffith, Duncan Kane (HCTC), Jacob McGuire, Ashley Nevells, Michael Smith, Matthew Stinson, Mason Swan, Zachary Welch.