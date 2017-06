Bucksport Middle School honor roll

The following students were named to the honor roll for the third trimester at Bucksport Middle School:

Grade 8

Highest honors: Addie Morrison, Abigail Rotella.

High honors: CJ Allen, Gavin Billings Sara Bos, Haley Brown, Britney Bussey, Madison Frazier, Kaylee Gray, Hunter Howard Emerson, Zacary Hutchins, Alexis Leeman, Ethan Lozier, Jordan Malenfant, Hayden O’Connell, Abrina Patterson, Chase Pierce, Hope Rankin, Niana Rooney, Camden Stubbs.

Honors: Nicholas Baubonis, Aric Bray, Kahli Clairmont, Alexzander Coffin, Aliyah Ferrell, Kamryn Howes, Andrea Maggs, Julian McDermott, Carter Pereira, Lacey Scanlon, Colby Terry, Alexis Wardwell.

Grade 7

Highest honors: Emily Hanscom, Hugh Jack, Colton Trisch.

High honors: William Bissonnette, Jacob Brezovsky, Justin Chambers, Lily Chase-Hurd, Julian Clement, Kyle Cloutier, Hunter Curry, Jonathan Dimmock, Willa Fox, Emma Freeman, Ty Giberson, Mia Grollino, Tyler Hallett, Emma Howard, Ryan Howard, Jacob Jalbert, Emily Keniston, Gabriel LeClair, Alyssa Maguire, Izabella Martin, Kaleb Nightingale, Hunter Pearson Ellis, Mikayla Pickoski, Johanna Stiles, Emma Veilleux, Nicholas Vinson.

Honors: Natalie Birmingham, Donald Eldridge, Mason Forrest, Zoey Johnson, Katelynn Leighton, Joshua Miller, Nathan Paulauskas, Shealynn Robshaw, Colin Simpson, Connor Smith, Liam Swift, Kaylee Tozier, Meagan Wallace.